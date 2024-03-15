В Японском саду Краснодара пройдут лекции, посвященные искусству икебаны

В Японском саду парка «Краснодар» 23 марта пройдут два уникальных для города мероприятия, посвященных искусству икебаны (16+)

Участники смогут узнать об истории древнейшего ремесла, его предназначении, школах и техниках. Также гости увидят процесс создания композиций в различных стилях — от самых древних и сакральных, до современных и свободных.

Расписание:

13:00 — лекция и демонстрация композиций Рикка и Дзиюка;

17:00 — лекция и демонстрация композиций Сёка Сёфутай и Рикка Симпутай.

Встречу проведёт профессор «Дзюн-катоку» икебаны школы «Икэнобо», участница проекта Nihon no bi Галина Давиденко.

Стоимость билета 2000 рублей, купить можно по ссылке. Лекции пройдут в народном доме Коминка.