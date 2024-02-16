Краснодарский музей Фелицына создал новые пешеходные экскурсии

А именно:

От Невского до Невского. История войскового собора (0+).

Торговый Екатеринодар (0+).

Черкесские дома в Екатеринодаре (0+).

Мемориал (12+).

Купола над городом (6+).

Мариинкий сквер — аллея героев (0+).

От храма к храму (0+).

Библиотекарь (о книжных маазинах, издательсвах в советский и дореволюционный период, 0+).

Екатеринодар в годы Гражданской войны (6+).

Старый и новый Городской парк (0+).

Археологические памятники гроода (0+).

Я видел это (о Великой Отечесвенной войне, 6+).

Краснодар в годы Гражданской войны (6+).

Краснодарская улица Красная (6+).

Стоимость участия 500 рублей с человека, детский билет 250 рублей. Экскурсии проводятся каждый день в 11:00 и 15:00 и только по предварительной записи. Оставлять заявки следуетпо телефону +7 (861) 262-40-86.