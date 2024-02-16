Краснодарский музей Фелицына создал новые пешеходные экскурсии
В рамках празднования 145-летия Краснодарский музей имени Фелицына разработал новые пешеходные экскурсии по самым интересным историческим местам города (12+)
А именно:
- От Невского до Невского. История войскового собора (0+).
- Торговый Екатеринодар (0+).
- Черкесские дома в Екатеринодаре (0+).
- Мемориал (12+).
- Купола над городом (6+).
- Мариинкий сквер — аллея героев (0+).
- От храма к храму (0+).
- Библиотекарь (о книжных маазинах, издательсвах в советский и дореволюционный период, 0+).
- Екатеринодар в годы Гражданской войны (6+).
- Старый и новый Городской парк (0+).
- Археологические памятники гроода (0+).
- Я видел это (о Великой Отечесвенной войне, 6+).
- Краснодар в годы Гражданской войны (6+).
- Краснодарская улица Красная (6+).
Стоимость участия 500 рублей с человека, детский билет 250 рублей. Экскурсии проводятся каждый день в 11:00 и 15:00 и только по предварительной записи. Оставлять заявки следуетпо телефону +7 (861) 262-40-86.
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