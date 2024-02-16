Краснодарский музей Фелицына создал новые пешеходные экскурсии

Краснодарский край

Распечатать

  • Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В рамках празднования 145-летия Краснодарский музей имени Фелицына разработал новые пешеходные экскурсии по самым интересным историческим местам города (12+)

А именно:

  • От Невского до Невского. История войскового собора (0+).
  • Торговый Екатеринодар (0+).
  • Черкесские дома в Екатеринодаре (0+).
  • Мемориал (12+).
  • Купола над городом (6+).
  • Мариинкий сквер — аллея героев (0+).
  • От храма к храму (0+).
  • Библиотекарь (о книжных маазинах, издательсвах в советский и дореволюционный период, 0+).
  • Екатеринодар в годы Гражданской войны (6+).
  • Старый и новый Городской парк (0+).
  • Археологические памятники гроода (0+).
  • Я видел это (о Великой Отечесвенной войне, 6+).
  • Краснодар в годы Гражданской войны (6+).
  • Краснодарская улица Красная (6+).

Стоимость участия 500 рублей с человека, детский билет 250 рублей. Экскурсии проводятся каждый день в 11:00 и 15:00 и только по предварительной записи. Оставлять заявки следуетпо телефону +7 (861) 262-40-86.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском художественном музее имени Коваленко состоится ежегодный фестиваль современного искусства «Зеркало эпохи». Тема — «Связи. Вдохновение. Развитие». 

Афиша Исторический центр История Краснодар отдых Развлечения экскурсии

Новости

В Краснодаре каждый второй соискатель отказывается от работы после успешного собеседования — опрос
Краснодарский музей Фелицына создал новые пешеходные экскурсии
Краснодарцев приглашают на поэтический баттл
Погода в Краснодарском крае 17-18 февраля: похолодание, дождь, снег и гололед
Адыгея вложит 900 млн рублей в 8 км дороги к «Даховской поляне» в 2024 году
В Новороссийске проверят школу из-за плесени на стенах

Лента новостей

Реклама на сайте