В Краснодаре пройдет фестиваль современного искусства «Зеркало эпохи»

Тема фестиваля 2024 года — «Связи. Вдохновение. Развитие». В этом году он пройдет в формате открытого конкурса. Художников пригласят в творческую лабораторию, где они смогут продемонстрировать свое видение современных технологии в искусстве.

В конкурсе могут принять участие мастера от 18 до 45, работающие в направлениях:

живопись;

графика;

скульптура;

арт-объект (в том числе произведения с объектами дополненной реальности);

фотография.

Для участия в конкурсе необходимо выслать на почту zercalo.fest@mail.ru:

скан заполненной анкеты участника;

скан заполненного заявления на обработку персональных данных;

фотографии конкурсной работы (конкурсных работ) в формате jpeg или tiff, не менее 300 dpi, до 10 Мб каждый.

Если в работе есть объекты дополненной реальности, то во вложении к письму должен быть qr-код, по которому осуществляется доступ к ним.



Подать заявку можно до 25 марта 2024 года, а узнать подробности о фестивале здесь.