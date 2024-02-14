В Краснодаре пройдет фестиваль современного искусства «Зеркало эпохи»
В Краснодарском художественном музее имени Ф.А. Коваленко состоится ежегодный фестиваль современного искусства «Зеркало эпохи»
Тема фестиваля 2024 года — «Связи. Вдохновение. Развитие». В этом году он пройдет в формате открытого конкурса.
Художников пригласят в творческую лабораторию, где они смогут продемонстрировать свое видение современных технологии в искусстве.
В конкурсе могут принять участие мастера от 18 до 45, работающие в направлениях:
- живопись;
- графика;
- скульптура;
- арт-объект (в том числе произведения с объектами дополненной реальности);
- фотография.
Для участия в конкурсе необходимо выслать на почту zercalo.fest@mail.ru:
- скан заполненной анкеты участника;
- скан заполненного заявления на обработку персональных данных;
- фотографии конкурсной работы (конкурсных работ) в формате jpeg или tiff, не менее 300 dpi, до 10 Мб каждый.
Если в работе есть объекты дополненной реальности, то во вложении к письму должен быть qr-код, по которому осуществляется доступ к ним.
Подать заявку можно до 25 марта 2024 года, а узнать подробности о фестивале здесь.
Как писали ранее Юга.ру, в краснодарском культпространстве «Пустое место» 16 февраля пройдет лекция «Химия внутри и снаружи»