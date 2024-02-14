В Краснодаре пройдет фестиваль современного искусства «Зеркало эпохи»

Краснодарский край

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  • Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском художественном музее имени Ф.А. Коваленко состоится ежегодный фестиваль современного искусства «Зеркало эпохи»

Тема фестиваля 2024 года — «Связи. Вдохновение. Развитие». В этом году он пройдет в формате открытого конкурса.

Художников пригласят в творческую лабораторию, где они смогут продемонстрировать свое видение современных технологии в искусстве. 

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В конкурсе могут принять участие мастера от 18 до 45, работающие в направлениях:

  • живопись;
  • графика;
  • скульптура;
  • арт-объект (в том числе произведения с объектами дополненной реальности);
  • фотография.

Для участия в конкурсе необходимо выслать на почту zercalo.fest@mail.ru:

  • скан заполненной анкеты участника;
  • скан заполненного заявления на обработку персональных данных;
  • фотографии конкурсной работы (конкурсных работ) в формате jpeg или tiff, не менее 300 dpi, до 10 Мб каждый.

Если в работе есть объекты дополненной реальности, то во вложении к письму должен быть qr-код, по которому осуществляется доступ к ним.

Подать заявку можно до 25 марта 2024 года, а узнать подробности о фестивале здесь.

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