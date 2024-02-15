В Краснодаре в феврале спрос на детских психологов вырос на 56%

Эксперты выяснили, как часто краснодарцы стали обращаться за психологической помощью

По данным аналитиков популярного сайта объявлений, в Краснодаре в феврале 2024 года спрос на детских психологов вырос на 56% по сравнению с прошлым годом, а на семейных — на 15%.



В этом месяце горожане чаще всего искали специалистов, которые помогают преодолеть проблемы, связанные с алкогольной зависимостью. Спрос на эту услугу вырос на 75%, при этом предложений в феврале стало на 12% больше, чем в прошлом месяце.



В Краснодаре также вырос спрос на сексологов (+59%), гипнотерапевтов (+132%) и регрессологов (+28%), а упал — на услуги психологов по профориентации (-64%).

Потребность в онлайн-терапии превышает офлайн более чем в два раза. По сравнению с 2023 годом дистанционные консультации психологов искали на 12% чаще. В феврале таких специалистов стало на 42% больше, чем год назад.



Как сообщают эксперты, чаще всего краснодарцы выбирают психологов с опытом работы от 1 до 3 лет. Средняя стоимость их услуг — от 1500 рублей. Второе место заняли терапевты со стажем более 10 лет (от 2500 рублей и выше).



Среди психологов разного профиля самые дорогие услуги у регрессологов (от 3000 рублей), а более доступные — у профориентационных (от 1500 рублей).

Психолог-регрессолог — специалист по воспоминаниям из прошлых жизней. В процессе терапии он «гипнотизирует» клиента и задает ему наводящие вопросы.