В Краснодаре пройдет лекция «Химия внутри и снаружи»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарском культпространстве «Пустое место» 16 февраля стартует цикл научно-популярных лекций от проекта Mustread (18+)

Гости вместе с учеными обсудят естественные и точные науки доступным языком. На первой лекции участники поговорят о химии в повседневной жизни.

Программа:

  • Как получилось, что одно слово стало сочетать в себе столько смыслов — хороших и плохих?
  • Почему именно химия — это жизнь?
  • Как сейчас работает клиническая диагностика?
  • Что такое химическая экспертиза в криминалистике и судебной химии?
  • Допинг — зло?

Встречу проводит доктор химических наук, профессор кафедры аналитической химии КубГУ Азамат Темердашев.

Начало в 19:00, стоимость участия 1000 рублей? школьникам — 600 рублей. Культпространство «Пустое место» находится по адресу улица Зиповская, 5, корпус 33. Регистрация по ссылке.

Как писали Юга.ру, краснодарцев приглашают обсудить тренды в рекламе и маркетинге в рамках проекта RUPORT_ED TRENDS. Ожидаются разборы необычных кейсов, разговоры о дизайне, нейросетях и кадрах. 

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