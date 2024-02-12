В Краснодаре пройдет лекция «Химия внутри и снаружи»

В краснодарском культпространстве «Пустое место» 16 февраля стартует цикл научно-популярных лекций от проекта Mustread (18+)

Гости вместе с учеными обсудят естественные и точные науки доступным языком. На первой лекции участники поговорят о химии в повседневной жизни.

Программа:

Как получилось, что одно слово стало сочетать в себе столько смыслов — хороших и плохих?

Почему именно химия — это жизнь?

Как сейчас работает клиническая диагностика?

Что такое химическая экспертиза в криминалистике и судебной химии?

Допинг — зло?

Встречу проводит доктор химических наук, профессор кафедры аналитической химии КубГУ Азамат Темердашев.

Начало в 19:00, стоимость участия 1000 рублей? школьникам — 600 рублей. Культпространство «Пустое место» находится по адресу улица Зиповская, 5, корпус 33. Регистрация по ссылке.