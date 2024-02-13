Краснодарцев приглашают на лекцию об истории русского авангарда

Краснодарский край

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    © ЮГА.ру

В Краснодарском художественном музее имени Коваленко пройдет лекция об авангарде

В Краснодаре 15 февраля можно послушать лекцию «Выход за плоскость: контррельефы, объекты». Ее проведет научный сотрудник художественного музея имени Коваленко Яна Алалыкина.

Начало лекции из цикла «История русского авангарда» в 19:00, она продлится час.

Стоимость билета 300 рублей, предварительно нужно записаться по номеру телефона 8(861)268-49-68. Адрес: улица Красная, 13.

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