Краснодарцев приглашают на лекцию об истории русского авангарда

В Краснодарском художественном музее имени Коваленко пройдет лекция об авангарде

Начало лекции из цикла «История русского авангарда» в 19:00, она продлится час.

В Краснодаре 15 февраля можно послушать лекцию «Выход за плоскость: контррельефы, объекты». Ее проведет научный сотрудник художественного музея имени Коваленко Яна Алалыкина.

Стоимость билета 300 рублей, предварительно нужно записаться по номеру телефона 8(861)268-49-68 . Адрес: улица Красная, 13.

Напомним, проект «Кино для своих» в Краснодаре откроет новый сезон в День всех влюбленных. Что предлагают посмотреть, мы рассказали здесь.

А еще краснодарцев приглашают обсудить тренды в рекламе и маркетинге.