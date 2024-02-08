В Краснодаре пройдет лекция о Достоевском и его романах

В краснодарском креативном кластере «Колос» 10 февраля пройдет лекция о Федоре Достоевском и его литературных произведениях (18+)

Вместе с кандидатом филологических нак Олегом Панаэтовым участники узнают о жизни и творчестве писателя: за что его приговорили к смертной казни, действительно ли страдал игроманией, почему его романы одновременно такие страшные и смешные.

Фёдор Михайлович Достоевский — писатель, мыслитель, философ и публицист. Классик мировой литературы и, по данным ЮНЕСКО, один из самых читаемых авторов в мире. Собрание сочинений Достоевского состоит из 12 романов, четырёх новелл и 16 рассказов. Самые известные — «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». Ранние произведения писателя, как и повесть «Записки из Мёртвого дома», способствовали возникновению жанра психологической прозы.

Начало в 18:00. Стоимость участия 1200 рублей, запись по телефону +7 (999) 483-63-12. Креативный кластер «Колос» находится по адресу улица Тургенева, 14/1.