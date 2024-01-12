СМИ заявили, что в Краснодаре резко подешевели яйца, но цены остались не ниже 112 рублей

Предыстория: 21 декабря Юга.ру заглянули в краснодарские продовольственные магазины, чтобы проверить цены на яйца. Редакция выяснила, что продукт подорожал почти в три раза. Мэрия Краснодара подтвердила СМИ, что цены на яйца первой категории в городе выросли более, чем на 50%, а второй — почти на 64%.

8 января краснодарское медиа опубликовало сведения о том, что яйца в городе подешевели до 76 рублей. По данным СМИ, за такую цену можно приобрести десяток категории С2. Упаковка яиц категории С0 обойдется в 160-200 рублей, а С1 — в 100-120 рублей. 10 и 12 января сотрудники Юга.ру посетили сетевые магазины и проверили эту информацию. Мы выяснили, что на полках некоторых универмагов лежат всего несколько пачек по три десятка яиц С1 почти за 400 рублей . В других торговых точках минимальная стоимость данной продукции категории С1 составляет 112-114 рублей. Цена за десяток яиц С0 колеблется от 129 до 199 рублей.

9 января гендиректор российского птицеводческого союза Галина Бобылева сообщила «Парламентской газете», что считает нынешнюю стоимость яиц «адекватной» и «справедливой». По ее мнению, в ближайшее время падения цен на продукцию ждать не стоит:



«Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены — 110-125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта».

В той же публикации председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин рассказал, что небольшого сезонного снижения цен можно ожидать в мае после Великого поста.

«На наш взгляд, единственный выход из ситуации — законодательно ограничить торговую наценку на социально значимые товары. Полтора года назад мы уже вносили соответствующий законопроект, в котором предлагали установить верхнюю планку наценки в десять процентов. Однако до сих пор никакого движения по нашей инициативе нет», — заявил парламентарий.



Напомним, что на Кубани к Новому году подорожали овощи, фрукты и цитрусовые.



Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае цены на электричество поднимут почти на 9%. Ресурс подорожает 1 июля 2024 года.