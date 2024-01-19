«Визуальная игра линий и ритмов». В Краснодаре покажут работы молодых фотографов

Краснодарский край

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  • © Фото Елизаветы Власенко, предоставлено пресс-службой Краснодарского выставочного зала
    © Фото Елизаветы Власенко, предоставлено пресс-службой Краснодарского выставочного зала

В Краснодарском краевом артзале 23 января откроется фотовыставка «Дерзкий стрит»

На выставке «Дерзкий стрит» представят работы двух молодых фотографов. Она продлится до 4 февраля.

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Автор Елизавета Власенко родом из Новороссийска. Более 10 лет девушка путешествовала по миру. Её фотографии — о людях и их эмоциях. Все снимки сделаны с близкого расстояния.

Денис Труфанов родился в Краснодаре. Молодой фотограф показывает уличную жизнь нашего города. На его снимках спешащие прохожие, задумчивые пассажиры, отражения в витринах и длинные тени.

Оба автора входят в Союз фотохудожников России. Труфанов провел персональную выставку в Краснодарском краевом выставочном зале в 2023 году. Власенко участвовала в групповых выставках в художественном музее и артзале.

  • © Фото Дениса Труфанова, предоставлено пресс-службой Краснодарского выставочного зала
    © Фото Дениса Труфанова, предоставлено пресс-службой Краснодарского выставочного зала
  • © Фото Елизаветы Власенко, предоставлено пресс-службой Краснодарского выставочного зала
    © Фото Елизаветы Власенко, предоставлено пресс-службой Краснодарского выставочного зала
  • © Фото Дениса Труфанова, предоставлено пресс-службой Краснодарского выставочного зала
    © Фото Дениса Труфанова, предоставлено пресс-службой Краснодарского выставочного зала

Мероприятие можно посетить по адресу: улица Рашпилевская, 32. Стоимость билета — 30 рублей.

График работы выставочного зала:

  • понедельник — выходной;
  • вторник-воскресенье — с 12:00 до 20:00.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре состоится цикл лекций об истории Древней Греции.

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