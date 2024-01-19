«Визуальная игра линий и ритмов». В Краснодаре покажут работы молодых фотографов

На выставке «Дерзкий стрит» представят работы двух молодых фотографов. Она продлится до 4 февраля.

Автор Елизавета Власенко родом из Новороссийска. Более 10 лет девушка путешествовала по миру. Её фотографии — о людях и их эмоциях. Все снимки сделаны с близкого расстояния.



Денис Труфанов родился в Краснодаре. Молодой фотограф показывает уличную жизнь нашего города. На его снимках спешащие прохожие, задумчивые пассажиры, отражения в витринах и длинные тени.

Оба автора входят в Союз фотохудожников России. Труфанов провел персональную выставку в Краснодарском краевом выставочном зале в 2023 году. Власенко участвовала в групповых выставках в художественном музее и артзале.