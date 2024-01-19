Краснодарцев приглашают на лекцию «Россия на пороге XIX века»

В краснодарском центре притяжения «Пятница» 24 января состоится лекция «Россия на пороге XIX века»

Историк Алена Дубиковская поговорит со слушателями о самых драматичных, интересных и смешных обстоятельствах и событиях российского прошлого.

Программа:

за что последнего императора XVIII века дворяне задушили шарфом;

что на российском гербе делал символ Мальтийского ордена;

почему с конца XVIII века в России стали восклицать «ну вы же не хотите, как в Европе»;

кто являлся самым опасным преступником XVIII века;

как казаки чуть не захватили английские колонии в Индии.

Начало в 19:00. Стоимость участия 350 рублей, запись по ссылке*. Центр притяжения «Пятница» находится на улице Калинина, 368.