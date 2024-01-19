Краснодарцев приглашают на лекцию «Россия на пороге XIX века»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарском центре притяжения «Пятница» 24 января состоится лекция «Россия на пороге XIX века»

Историк Алена Дубиковская поговорит со слушателями о самых драматичных, интересных и смешных обстоятельствах и событиях российского прошлого.

Программа:

  • за что последнего императора XVIII века дворяне задушили шарфом;
  • что на российском гербе делал символ Мальтийского ордена;
  • почему с конца XVIII века в России стали восклицать «ну вы же не хотите, как в Европе»;
  • кто являлся самым опасным преступником XVIII века;
  • как казаки чуть не захватили английские колонии в Индии.

Начало в 19:00. Стоимость участия 350 рублей, запись по ссылке*. Центр притяжения «Пятница» находится на улице Калинина, 368.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 23 января стартует цикл лекций об истории Древней Греции. Автор курса — искусствовед Марина Тевзадзе.

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Краснодарцев приглашают на лекцию «Россия на пороге XIX века»
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