ФАС Ставрополья обвинила три птицефабрики в повышении цен на куриные яйца

Ставропольское УФАС России возбудило уголовные дела из-за нарушения закона о защите конкуренции в отношении трех производителей куриных яиц

Антимонопольное ведомство Ставрополья заявило, что с сентября по декабрь 2023 года компании «Птицекомплекс Альянс», птицефабрика «Грачевская» и СХА «Птицефабрика Кумская» из Ставропольского края одновременно повысили цены на яйца от 59% до 108%.

УФАС России по Ставропольскому краю возбудило уголовные дела в отношении трех производителей куриных яиц в связи с нарушением закона о конкуренции.



Если факт о картельном сговоре подтвердится, то компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.