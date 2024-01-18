ФАС Ставрополья обвинила три птицефабрики в повышении цен на куриные яйца

Ставропольский край

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  • © Фото пользователя azerbaijan_stockers с сайта freepik.com
    © Фото пользователя azerbaijan_stockers с сайта freepik.com

Ставропольское УФАС России возбудило уголовные дела из-за нарушения закона о защите конкуренции в отношении трех производителей куриных яиц

Антимонопольное ведомство Ставрополья заявило, что с сентября по декабрь 2023 года компании «Птицекомплекс Альянс», птицефабрика «Грачевская» и СХА «Птицефабрика Кумская» из Ставропольского края одновременно повысили цены на яйца от 59% до 108%.

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УФАС России по Ставропольскому краю возбудило уголовные дела в отношении трех производителей куриных яиц в связи с нарушением закона о конкуренции.

Если факт о картельном сговоре подтвердится, то компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

Ранее Юга.ру писали, что фермеры из Дагестана к 2025 году вложат 1,3 млрд рублей в проект по производству яиц.

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ФАС Ставрополья обвинила три птицефабрики в повышении цен на куриные яйца
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