ФАС Ставрополья обвинила три птицефабрики в повышении цен на куриные яйца
Ставропольское УФАС России возбудило уголовные дела из-за нарушения закона о защите конкуренции в отношении трех производителей куриных яиц
Антимонопольное ведомство Ставрополья заявило, что с сентября по декабрь 2023 года компании «Птицекомплекс Альянс», птицефабрика «Грачевская» и СХА «Птицефабрика Кумская» из Ставропольского края одновременно повысили цены на яйца от 59% до 108%.
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