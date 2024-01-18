В Краснодаре пройдут лекции о тихой роскоши и визуальном театре

Краснодарский край

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  • © Фото Вазгена Арутюнова для «Открытой среды» и Юга.ру
    © Фото Вазгена Арутюнова для «Открытой среды» и Юга.ру

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций

20 января в 15:00 стартует встреча «Тихая роскошь»

Программа:

  • Свадьба, сериал, суд — какие недавние события привели к популярности тихой роскоши?
  • Влияние общественного мнения на стиль власть держащих.
  • «Немая роскошь» или как выглядят современные императоры. 
  • Финансовый кризис: экономика влияет на высоту каблуков?
  • Бедность как другой источник вдохновения в моде.

21 января в 15:00 можно посетить лекцию Дарьи Феленковой «Откуда взялся визуальный театр?». Она расскажет, что это за явление и из чего складывает, как мы о нем узнали и как он начался в России.

Купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, 18 января жителей Краснодара приглашают на экскурсию по Войсковому собору Александра Невского. Гостям покажут презентацию храма, расскажут о его истории и архитектурных особенностях.

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В Краснодаре пройдут лекции о тихой роскоши и визуальном театре
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