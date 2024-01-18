В Краснодаре пройдут лекции о тихой роскоши и визуальном театре

20 января в 15:00 стартует встреча «Тихая роскошь».

Программа:

Свадьба, сериал, суд — какие недавние события привели к популярности тихой роскоши?

Влияние общественного мнения на стиль власть держащих.

«Немая роскошь» или как выглядят современные императоры.

Финансовый кризис: экономика влияет на высоту каблуков?

Бедность как другой источник вдохновения в моде.

21 января в 15:00 можно посетить лекцию Дарьи Феленковой «Откуда взялся визуальный театр?». Она расскажет, что это за явление и из чего складывает, как мы о нем узнали и как он начался в России.

Купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.