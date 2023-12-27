Литературное сообщество «Бродский» анонсировало новогоднюю встречу и подвело итоги 2023 года
30 декабря сообщество «Бродский» проведет последний литературный клуб в 2023 году
Это будет уже десятая встреча литературного клуба в Краснодаре с марта. Гостей ждет:
- чтение и обсуждение лауреата Нобелевской премии по литературе за 2022 год — Анни Эрно;
- подведение итогов года — книга года, автор года, событие года;
- «Тайный Санта» (подробности можно узнать при регистрации на клуб);
- творческое задание — написать короткий рассказ, представив себя автором романа «Год 2023» и рассказав о главном герое, его переживаниях и открытиях.
Событие планируют провести в субботу, в 17:30, в Vincent cafe, на улице Мира, 35. Участие стоит 500 рублей.
Юга.ру предложили создательнице литературного сообщества «Бродский» Кристине Мельман подвести итоги года.
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За 2023 год в Краснодаре у «Бродского»:
- Весенняя гаражная распродажа книг совместно с «Экоцентром» — около 500 человек, 52 продавца.
- Осенняя гаражная распродажа и маркет искусств — три дня с участием краснодарских художников, спикеров, приюта «КрасноДог» и театра «Премьер» в лице Юрия Красильникова. Две лекции для писателей от южного амбассадора «ЛитРес».
- Серия кинопоказов про художников с обсуждениями в компании искусствоведа.
- Три встречи в формате «Культурные посиделки», где люди обмениваются книгами и говорят о культуре и искусстве.
В других городах РФ «Бродский» провел 30 встреч литературного клуба, 5 гаражных распродаж, 5 встреч с писателями, 10 «Культурных посиделок» и 5 лекций о искусстве, урбанистике и кино.
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