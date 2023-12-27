Литературное сообщество «Бродский» анонсировало новогоднюю встречу и подвело итоги 2023 года

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
    © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру

30 декабря сообщество «Бродский» проведет последний литературный клуб в 2023 году

Это будет уже десятая встреча литературного клуба в Краснодаре с марта. Гостей ждет:

  • чтение и обсуждение лауреата Нобелевской премии по литературе за 2022 год — Анни Эрно;
  • подведение итогов года — книга года, автор года, событие года;
  • «Тайный Санта» (подробности можно узнать при регистрации на клуб);
  • творческое задание — написать короткий рассказ, представив себя автором романа «Год 2023» и рассказав о главном герое, его переживаниях и открытиях.

Событие планируют провести в субботу, в 17:30, в Vincent cafe, на улице Мира, 35. Участие стоит 500 рублей.

Юга.ру предложили создательнице литературного сообщества «Бродский» Кристине Мельман подвести итоги года.

Читайте также:

За 2023 год в Краснодаре у «Бродского»:

  • Весенняя гаражная распродажа книг совместно с «Экоцентром» — около 500 человек, 52 продавца.
  • Осенняя гаражная распродажа и маркет искусств — три дня с участием краснодарских художников, спикеров, приюта «КрасноДог» и театра «Премьер» в лице Юрия Красильникова. Две лекции для писателей от южного амбассадора «ЛитРес».
  • Серия кинопоказов про художников с обсуждениями в компании искусствоведа.
  • Три встречи в формате «Культурные посиделки», где люди обмениваются книгами и говорят о культуре и искусстве.

В других городах РФ «Бродский» провел 30 встреч литературного клуба, 5 гаражных распродаж, 5 встреч с писателями, 10 «Культурных посиделок» и 5 лекций о искусстве, урбанистике и кино.

Афиша Книги Краснодар Литература

Новости

Литературное сообщество «Бродский» анонсировало новогоднюю встречу и подвело итоги 2023 года
Анапыч, Антипка, Зим-зимыч, Горгипп. В Анапе выбирают имя для песковика
Мэрия Краснодара передала семь участков под строительство трамвайной линии к Немецкой деревне
89% россиян потратили на ремонт машины в 2023 году больше, чем в 2022-м
В Краснодаре покажут иммерсивный декадентский спектакль о Валерии Брюсове
Краснодарца обвинили в контрабанде культурных ценностей за отправку советских наград в Израиль. Некоторые из них стоят больше 100 тыс. рублей

Лента новостей

Как встретить Новый год 2024 правильно
Вчера, 13:04
Как встретить Новый год 2024 правильно
Как одеться, что поставить на стол и как загадать желание
В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества
26 декабря, 18:42
В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества
Людям обещают компенсации за проблемы с доставкой заказов
Мэрия Краснодара намерена открыть два муниципальных кинотеатра в 2024 году
26 декабря, 16:24
Мэрия Краснодара намерена открыть два муниципальных кинотеатра в 2024 году

Реклама на сайте