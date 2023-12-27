Литературное сообщество «Бродский» анонсировало новогоднюю встречу и подвело итоги 2023 года

30 декабря сообщество «Бродский» проведет последний литературный клуб в 2023 году

Это будет уже десятая встреча литературного клуба в Краснодаре с марта. Гостей ждет:

чтение и обсуждение лауреата Нобелевской премии по литературе за 2022 год — Анни Эрно;

подведение итогов года — книга года, автор года, событие года;

«Тайный Санта» (подробности можно узнать при регистрации на клуб);

творческое задание — написать короткий рассказ, представив себя автором романа «Год 2023» и рассказав о главном герое, его переживаниях и открытиях.

Событие планируют провести в субботу, в 17:30, в Vincent cafe, на улице Мира, 35. Участие стоит 500 рублей.

Юга.ру предложили создательнице литературного сообщества «Бродский» Кристине Мельман подвести итоги года.