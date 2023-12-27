В Краснодаре покажут иммерсивный декадентский спектакль о Валерии Брюсове

Краснодарский край

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  • Спектакль «Аддикция» © Фото Дениса Тулумбасова
    Спектакль «Аддикция» © Фото Дениса Тулумбасова

В январе краснодарский проект «Дом мецената» представит новый спектакль

Спектакль «Аддикция» создан в стиле декаданс по мотивам жизни поэта-символиста Валерия Брюсова, одного из авторов Серебряного века.

Создательница проекта и режиссер спектакля Юлия Удовенко рассказала Юга.ру, что зрителей ожидают восемь тайных комнат с росписями старше 100 лет в старинном доходном доме. В этом пространстве на протяжении трех часов будут разыгрываться одновременно 136 сцен.

«Действие происходит на вытянутой руке от Вас, в каждой комнате своя история, готовая пройти с Вами свой путь. Выбрать одного героя или постоянно перемещаться, читая смыслы разных героев, — выбор только за Вами», — пояснила Удовенко.

  • Спектакль «Аддикция» © Фото Дениса Тулумбасова
    Спектакль «Аддикция» © Фото Дениса Тулумбасова

Идея подарка на Новый год:

Она добавила, что помимо Брюсова прототипами героев стали Александр Блок, Нина Петровская и Иоанна Рунт.

Как и в некоторых других спектаклях проекта, хореографом-постановщиком выступил Орва Абу-Салех.

Показы запланированы на 3, 14 и 21 января. Возрастное ограничение 18+. Билеты стоят 2800 рублей. Купить их можно на сайте проекта.

Зрителям советуют надеть темную одежду, «чтобы слиться с невидимым и дать себе раствориться в пространстве».

Как сообщали Юга.ру, ранее проект «Дом мецената» создал спектакли «Айседора и Есенин» и «Незримое» по мотивам биографии врача Станислава Очаповского.

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