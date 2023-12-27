В Краснодаре покажут иммерсивный декадентский спектакль о Валерии Брюсове

Спектакль «Аддикция» создан в стиле декаданс по мотивам жизни поэта-символиста Валерия Брюсова, одного из авторов Серебряного века.

Создательница проекта и режиссер спектакля Юлия Удовенко рассказала Юга.ру, что зрителей ожидают восемь тайных комнат с росписями старше 100 лет в старинном доходном доме. В этом пространстве на протяжении трех часов будут разыгрываться одновременно 136 сцен.

«Действие происходит на вытянутой руке от Вас, в каждой комнате своя история, готовая пройти с Вами свой путь. Выбрать одного героя или постоянно перемещаться, читая смыслы разных героев, — выбор только за Вами», — пояснила Удовенко.