В Краснодаре музыканты исполнят саундтреки из «Гарри Поттера»

Краснодарский край

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  • Simple Music Ensemble © Скриншот фото из письма от Софии Матвеевой
    Simple Music Ensemble © Скриншот фото из письма от Софии Матвеевой

В Краснодаре 5 и 6 января состоится концерт музыкантов из московской студии Simple Music Ensemble

Они исполнят саундтреки из сери фильмов о Гарри Поттере, написанные Джоном Уильямсом, Патриком Дойлом, Николасом Хупером, Александром Деспла. Музыканты студии Simple Music Ensemble попытались переосмыслить музыку вселенной мальчика-волшебника, в том числе используя возможности виброфона.

«Не упустите возможность с головой погрузиться в магические миры, созданные Джоан Роулинг, и самим стать участниками невероятных приключений, слушая главные темы из саундтреков фильмов в живом исполнении», — приглашают организаторы.

Начало концертов в 14:00. Стоимость билетов 1500-2000 рублей, купить можно по ссылке. Выступления состоятся в бизнес-центре «Централь» по адресу улица Гимназическая, 65.

Как писали Юга.ру, в музее имени Фелицына в Краснодаре проходит выставка «Краснодар на ладони — мультимедийная история города». Организаторы предлагают гостям посмотреть, как бы выглядела кубанская столица, если бы была человеком.

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