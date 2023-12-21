Магия кино, деревенский фитнес, новогодний беспредел. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 21 декабря
Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе, с 21 декабря
Действие биографической драмы «Феррари» происходит в 1957 году. Знаменитая компания по производству гоночных авто не справляется со спросом и теряет прибыль. Из-за кризиса ей угрожает банкротство. Ситуацию усложняют проблемы в браке, вызванные гибелью одного из сыновей супругов. Чтобы круто поменять свою жизнь, Энцо Феррари решает участвовать в культовой гонке Mille Miglia, в которой нужно проехать 1000 миль по Италии.
Комедия «Вредная привычка» рассказывает о деревенских жителях Бате и Васе. Первый однажды не потушил сигарету, из-за чего сгорел их дом. Отец и сын в одночасье остались на улице без денег и крова. В отчаянии они едут в город и находят единственное место, где можно находиться круглосуточно, — фитнес-клуб. Теперь им предстоит мимикрировать под местное, весьма специфичное, сообщество.
Действие комедии «Новогодний ол инклюзив» происходит 31 декабря. Две совершенно разные семьи торопятся накрывать праздничный стол, открывать напитки и накладывать в тарелки оливье. Неожиданно они выясняют, что арендовали один и тот же роскошный коттедж по системе «все включено». Именно в эту ночь в том же районе полиция ищет беглых преступников. Поэтому семьи, главы которых, мягко говоря, не дружат, не могут разъехаться и вынуждены проводить время под одной крышей.
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Драмеди «Великая магия» рассказывает о кинематографе. Если быть точнее — о производстве кино. Знаменитый кинорежиссер приступает к съемкам нового фильма, который должен стать шедевром. Однако в большей степени ему предстоит не создавать магию кино, а постоянно снижать градус безумия на площадке. Главная актриса рьяно предлагает свои идеи по улучшению фильма, пытаясь превратить киноэпопею в любовную мелодраму. Жена и по совместительству продюсер уходит работать над другим проектом. Новые продюсеры хотят сделать зрительский хит и требуют добавить в сюжет перца.
Как писали Юга.ру, краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Химера». В центре истории молодой архитектор, который вернулся в родной город и ввязался в авантюру компании кладоискателей. Парень ищет вход в загробный мир, чтобы там встретиться со своей умершей возлюбленной.