Действие биографической драмы «Феррари» происходит в 1957 году. Знаменитая компания по производству гоночных авто не справляется со спросом и теряет прибыль. Из-за кризиса ей угрожает банкротство. Ситуацию усложняют проблемы в браке, вызванные гибелью одного из сыновей супругов. Чтобы круто поменять свою жизнь, Энцо Феррари решает участвовать в культовой гонке Mille Miglia, в которой нужно проехать 1000 миль по Италии.

Комедия «Вредная привычка» рассказывает о деревенских жителях Бате и Васе. Первый однажды не потушил сигарету, из-за чего сгорел их дом. Отец и сын в одночасье остались на улице без денег и крова. В отчаянии они едут в город и находят единственное место, где можно находиться круглосуточно, — фитнес-клуб. Теперь им предстоит мимикрировать под местное, весьма специфичное, сообщество.

Действие комедии «Новогодний ол инклюзив» происходит 31 декабря. Две совершенно разные семьи торопятся накрывать праздничный стол, открывать напитки и накладывать в тарелки оливье. Неожиданно они выясняют, что арендовали один и тот же роскошный коттедж по системе «все включено». Именно в эту ночь в том же районе полиция ищет беглых преступников. Поэтому семьи, главы которых, мягко говоря, не дружат, не могут разъехаться и вынуждены проводить время под одной крышей.