Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Химера»

В Краснодаре в кинотеатре «Каро 8» покажут фильм «Химера». После просмотра картины запланировано обсуждение

В анонсе мероприятия организаторы называют премьеру красивой, трогательной, светлой, нежной, завораживающей, волшебной и сновидческой. «Химеру» снял итальянский режиссер Аличе Рорвахер. Картину покажут на итальянском языке с русскими субтитрами. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. В центре истории молодой архитектор, который вернулся в родной город и ввязался в авантюру компании кладоискателей. Парень ищет вход в загробный мир, чтобы там встретиться со своей умершей возлюбленной.

Показ пройдет 29 декабря в 19:00 в кинотеатре «Каро 8» на ул. Володи Головатого, 333. После просмотра фильма картину обсудят с кинокритиком, его имя организаторы пока не раскрывают. Билеты можно купить здесь.