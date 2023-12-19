Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Химера»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

В Краснодаре в кинотеатре «Каро 8» покажут фильм «Химера». После просмотра картины запланировано обсуждение

В анонсе мероприятия организаторы называют премьеру красивой, трогательной, светлой, нежной, завораживающей, волшебной и сновидческой. «Химеру» снял итальянский режиссер Аличе Рорвахер.

Картину покажут на итальянском языке с русскими субтитрами.

Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. В центре истории молодой архитектор, который вернулся в родной город и ввязался в авантюру компании кладоискателей. Парень ищет вход в загробный мир, чтобы там встретиться со своей умершей возлюбленной.

Показ пройдет 29 декабря в 19:00 в кинотеатре «Каро 8» на ул. Володи Головатого, 333. После просмотра фильма картину обсудят с кинокритиком, его имя организаторы пока не раскрывают. Билеты можно купить здесь.

Как писали Юга.ру, краснодарцев приглашают на лекцию-спектакль об истории и традициях празднования Нового года.

Афиша Кино Краснодар

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