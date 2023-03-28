Депутат Госдумы от Краснодарского края предложила сократить рабочий день в пятницу до обеда

По её мнению, это не скажется на продуктивности сотрудников

Член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить пятничный рабочий день до обеда. Она предлагает не урезать зарплаты и начать отпускать сотрудников пораньше.

По её мнению, такой вариант не скажется на продуктивности сотрудников. По словам Бессараб, те работодатели, которые отпускают своих сотрудников раньше, не теряют в эффективности и производительности труда. А работающие стараются выполнять задачи качественнее и интенсивнее.

«Хотелось бы предложить российским работодателям проведение эксперимента, в котором прежде всего для офисных работников предлагается сократить продолжительность рабочей недели при сохранении заработной платы», — сказала Бессараб.

О сокращении рабочей недели говорили еще в 2019 году. Тогда председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что это может помочь в борьбе с безработицей.

Ранее Юга.ру писали, что каждый восьмой краснодарец продлил себе февральские выходные отпуском или отгулами. Еще 29% жителей Краснодарского края сказали, что им не хватило новогодних выходных.