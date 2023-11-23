Россияне совершили рекордные 20 млн онлайн-платежей в сервисах РНКБ за месяц

В октябре 2023 года пользователи интернет-банка и мобильного приложения РНКБ (входит в Группу ВТБ) впервые совершили более 20 млн платежей за месяц на 65 млрд рублей

Это абсолютный рекорд за все время существования дистанционных каналов обслуживания клиентов в РНКБ. Показатели октября 2023-го на 31% больше количества и на 33% больше объема платежей октября 2022 года.

Чаще всего в прошлом месяце клиенты переводили деньги физическим лицам, оплачивали мобильную связь, услуги ЖКХ, детских садов и школ, интернет и телевидение. В мобильном приложении РНКБ постоянно растет количество поставщиков услуг, по которым пользователь может увидеть актуальную задолженность. А сервис «Мои подписки» показывает всю информацию по платежам за коммунальные услуги в одном месте.

Функционал приложения постоянно расширяется. Клиенты уже могут покупать в нем билеты на междугородние автобусы, выставки, концерты и в кинотеатры, заказывать доставку продуктов из супермаркета.

Сегодня 97% платежей клиентов РНКБ проходят онлайн. Более 75% вкладов клиенты оформляют самостоятельно в интернет-банке или приложении без визита в офис. В чате приложения можно получить профессиональную консультацию о продуктах, услугах и тарифах физических лиц.

«Все больше наших клиентов предпочитают пользоваться финансовыми услугами вне офисов банка, а в наших цифровых офисах, в цифровых зонах стандартных офисов и при обслуживании клиентов на территории организаций сотрудники всегда готовы научить правильному использованию мобильного приложения. Это очень важно для приобретения и укрепления навыков финансовой грамотности, которая позволяет выгодно и безопасно распоряжаться своими деньгами», — говорит заместитель председателя правления Николай Билан.

Для доступа ко всем функциям банк рекомендует регулярно обновлять версию мобильного приложения.