За месяц 10 тысяч человек купили билеты на автобусы в Краснодарский край, Крым и Севастополь в мобильном приложении РНКБ

В октябре 10 тысяч человек приобрели билеты на междугородние автобусные рейсы в Крым, Севастополь и Краснодарский край с помощью мобильного приложения РНКБ

Этот показатель на 30% больше, чем в сентябре, и в 2 раза выше, чем в августе.

80% билетов ежедневно покупают владельцы смартфонов на платформе Android.

В прошлом году в мобильном приложении РНКБ (входит в Группу ВТБ) появилась возможность приобретать билеты на проезд в пригородном и междугороднем транспорте в любую точку Крыма и Севастополя по той же стоимости, что и в кассе автовокзала.