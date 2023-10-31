За месяц 10 тысяч человек купили билеты на автобусы в Краснодарский край, Крым и Севастополь в мобильном приложении РНКБ

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Annie Spratt, unsplash.com
    © Фото Annie Spratt, unsplash.com

В октябре 10 тысяч человек приобрели билеты на междугородние автобусные рейсы в Крым, Севастополь и Краснодарский край с помощью мобильного приложения РНКБ

Этот показатель на 30% больше, чем в сентябре, и в 2 раза выше, чем в августе.

80% билетов ежедневно покупают владельцы смартфонов на платформе Android.

В прошлом году в мобильном приложении РНКБ (входит в Группу ВТБ) появилась возможность приобретать билеты на проезд в пригородном и междугороднем транспорте в любую точку Крыма и Севастополя по той же стоимости, что и в кассе автовокзала.

Пассажиры могут самостоятельно выбрать место отправления и прибытия, время, дату и посадочное место и оплатить покупку со своей карты или счета. В билете данные о пассажире указываются автоматически из мобильного приложения, заполнять их не нужно. После покупки билет можно отправить на электронную почту, в мессенджер или сохранить на устройство. При посадке на автобус достаточно квитанции в электронном виде.

«Услуга приобретает все большую популярность, поскольку пассажиры покупают билеты онлайн в любое удобное им время, без необходимости стоять в очереди в кассы. Большинство финансовых услуг уже не требует визита в офис — ими можно воспользоваться в мобильном приложении банка», — говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

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