Финалисты архитектурного конкурса показали проекты курорта «Новая Анапа»
Команды российских архитекторов показали предварительные проекты курорта «Новая Анапа»
Финалисты конкурса на разработку градостроительных решений курорта «Новая Анапа» показали предварительные результаты. Рабочая сессия прошла в Москве, сообщили в пресс-службе корпорации Туризм.РФ.
Участники выделили отдельные виды отдыха и функциональные зоны, включающие не только средства размещения, но и рекреационно-оздоровительные объекты.
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Генеральный директор Туризм.РФ Сергей Суханов отметил, что при разработке плана курорта необходимо применять нестандартные планировочные решения и передовые подходы в архитектуре.
Сейчас над проектами работают команды четырех российских компаний — «Творческие технологии», «Институт Мосинжпроект», архитектурное бюро «Студия 44» и команда «Студия 5» Московского архитектурного института.
Как писали Юга.ру, на проведение конкурса потратили почти 100 млн рублей. Победителя выберут в декабре 2023 года. А весной 2024 года планируют утвердить мастер-план курорта.