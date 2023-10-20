Финалисты архитектурного конкурса показали проекты курорта «Новая Анапа»

Участники выделили отдельные виды отдыха и функциональные зоны, включающие не только средства размещения, но и рекреационно-оздоровительные объекты.

Финалисты конкурса на разработку градостроительных решений курорта «Новая Анапа» показали предварительные результаты. Рабочая сессия прошла в Москве, сообщили в пресс-службе корпорации Туризм.РФ.

Генеральный директор Туризм.РФ Сергей Суханов отметил, что при разработке плана курорта необходимо применять нестандартные планировочные решения и передовые подходы в архитектуре.

Сейчас над проектами работают команды четырех российских компаний — «Творческие технологии», «Институт Мосинжпроект», архитектурное бюро «Студия 44» и команда «Студия 5» Московского архитектурного института.

Как писали Юга.ру, на проведение конкурса потратили почти 100 млн рублей. Победителя выберут в декабре 2023 года. А весной 2024 года планируют утвердить мастер-план курорта.