Финалисты архитектурного конкурса показали проекты курорта «Новая Анапа»

Краснодарский край

Распечатать

  • © фото Марии Карагёзовой
    © фото Марии Карагёзовой

Команды российских архитекторов показали предварительные проекты курорта «Новая Анапа»

Финалисты конкурса на разработку градостроительных решений курорта «Новая Анапа» показали предварительные результаты. Рабочая сессия прошла в Москве, сообщили в пресс-службе корпорации Туризм.РФ.

Участники выделили отдельные виды отдыха и функциональные зоны, включающие не только средства размещения, но и рекреационно-оздоровительные объекты. 

Читайте также:

Генеральный директор Туризм.РФ Сергей Суханов отметил, что при разработке плана курорта необходимо применять нестандартные планировочные решения и передовые подходы в архитектуре. 

Сейчас над проектами работают команды четырех российских компаний — «Творческие технологии», «Институт Мосинжпроект», архитектурное бюро «Студия 44» и команда «Студия 5» Московского архитектурного института.

Как писали Юга.ру, на проведение конкурса потратили почти 100 млн рублей. Победителя выберут в декабре 2023 года. А весной 2024 года планируют утвердить мастер-план курорта. 

Анапа Курорт «Новая Анапа»

Новости

Финалисты архитектурного конкурса показали проекты курорта «Новая Анапа»
Фейк и кейс. Аналитики назвали самые популярные англицизмы в СМИ и соцсетях Краснодара
В Краснодаре пассажирский автобус въехал в трамвай. Пять человек пострадали
В Краснодарском крае отменили запрет на кормление бездомных животных
Прокуратура Краснодара не дала передать в частную собственность здание улице Ставропольской
Актер фильма «9 рота» Сослан Фидаров стал министром культуры Северной Осетии

Лента новостей

Без хищников и мастер-классов
Вчера, 14:35
Без хищников и мастер-классов
Как живет и окупается краснодарская растенишная «Ботанка»
Крокодилы-убийцы, маньяк в провинции, тюрьма для мертвецов
Вчера, 15:07
Крокодилы-убийцы, маньяк в провинции, тюрьма для мертвецов
Рассказываем, что посмотреть в кино с 19 октября
Куда сходить с детьми на Новый год 2024
16 октября, 12:55
Куда сходить с детьми на Новый год 2024
Обзор театральных новогодних ёлок в Краснодаре

Реклама на сайте