В Майкопе в честь Дня республики Адыгеи пройдет конноспортивный праздник

Адыгея

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  • © Фото Алины Десятниченко, Юга.ру
    © Фото Алины Десятниченко, Юга.ру

На Адыгейском республиканском ипподроме 5 октября состоится конноспортивный праздник

В программе восемь скаковых дистанций с участием лошадей английской и кабардинской пород, в том числе на приз главы республики. Также зрителей ожидают выступления артистов и творческих коллективов Адыгеи.

Гости смогут посетить ипподром с 10:00. Будут работать точки общественного питания и аттракционы, для детей аниматоры проведут соревнования по хоббихорсингу [вид спорта, представляющий собой «скачки» на деревянной палке с лошадиной головой — прим. Юга.ру].

Открытие конно-спортивного праздника запланировано на 11:00, начало скаковой программы в 11:30.

Событие приурочено к 32-й годовщине образования Республики Адыгея. Праздник будут отмечать с 3 по 5 октября. Запланировано около 200 мероприятий.

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