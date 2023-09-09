В Краснодаре откроется выставка авторских кукол

Краснодарский край

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  • Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском краевом выставочном зале 13 сентября откроется экспозиция «Кукольный бал»

В нем примут участие около 20 авторов, которые представят более 50 работ. Посетители увидят произведения Любови Фартушной, Нэлли Поповой, Ольги Кули, Ларисы Нехорошкиной и других. Мастера представят кукол, выполненных из разных материалов: фарфора, самозастывающего пластика, папье-маше. Помимо кукол в экспозицию вошли металлические фигуры Алексея Кашанова и живопись Константина Канского.

Выставка будет работать до 1 октября по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Сити-холл» кинотеатра «Монитор Сити de Luxe» 10 сентября открылась выставка современной живописи и декоративно-прикладного искусства «О море, Amore...».

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