В Краснодарском крае 16-летняя спортсменка сборной России по конному спорту упала с лошади и попала в реанимацию

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Прокуратура Красноармейского района Кубани организовала проверку после падения с лошади студентки колледжа

По предварительным данным ведомства, 7 сентября около 09:30 на занятиях в конно-спортивной школе в станице Старонижнестеблиевской Красноармейского района 16-летнюю студентку профильного техникума Курганинска придавила лошадь.

В прокуратуре отметили, что девочка с детства занимается конным спортом и входит в сборную России.

Бригада скорой помощи доставила спортсменку в реанимационное отделение Красноармейкой центральной районной больницы без сознания.

Читайте также:

В ведомстве сообщают, что состояние девушки тяжелое, имеется угроза жизни и решается вопрос о переводе санавиацией в детскую краевую клиническую больницу в Краснодаре.

«В ходе проверки будут выяснены причины и условия произошедшего, в том числе дана оценка соблюдения требований правил безопасности при организации занятий конным спортом в учреждении», — пишет прокуратура края.

Напомним, 7 августа в Краснодарском крае подросток погиб в ДТП, несколько детей пострадали. В аварию попал микроавтобус с детской футбольной командой.

Животные Конный спорт Происшествия Прокуратура

Новости

В Краснодарском крае 16-летняя спортсменка сборной России по конному спорту упала с лошади и попала в реанимацию
Разборки в деревне, судный день, материнский гнев. Рассказываем, что посмотреть в кино с 7 сентября
В Краснодаре пройдет экскурсия по мотивам романа «Наш маленький Париж»
В Краснодаре в районе кинотеатра «Болгария» откроют ресторан паназиатской кухни. В сети появились эскизы
Над Ростовом-на-Дону сбили два беспилотника. Один человек пострадал
В Анапе перед пляжем станицы Благовещенской установили шлагбаум. Узнали, что происходит

Лента новостей

Реклама на сайте