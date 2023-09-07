В Краснодарском крае 16-летняя спортсменка сборной России по конному спорту упала с лошади и попала в реанимацию
Прокуратура Красноармейского района Кубани организовала проверку после падения с лошади студентки колледжа
По предварительным данным ведомства, 7 сентября около 09:30 на занятиях в конно-спортивной школе в станице Старонижнестеблиевской Красноармейского района 16-летнюю студентку профильного техникума Курганинска придавила лошадь.
В прокуратуре отметили, что девочка с детства занимается конным спортом и входит в сборную России.
Бригада скорой помощи доставила спортсменку в реанимационное отделение Красноармейкой центральной районной больницы без сознания.
Читайте также:
В ведомстве сообщают, что состояние девушки тяжелое, имеется угроза жизни и решается вопрос о переводе санавиацией в детскую краевую клиническую больницу в Краснодаре.
«В ходе проверки будут выяснены причины и условия произошедшего, в том числе дана оценка соблюдения требований правил безопасности при организации занятий конным спортом в учреждении», — пишет прокуратура края.
Напомним, 7 августа в Краснодарском крае подросток погиб в ДТП, несколько детей пострадали. В аварию попал микроавтобус с детской футбольной командой.