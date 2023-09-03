В Краснодаре девушка выпала из маршрутки и получила травмы. Возбудили уголовное дело

Происшествие произошло 29 августа. Водитель маршрутки № 34, поехал, не дождавшись, пока она выйдет на остановке. Пассажирка выпала из маршрутки и получила ушибы и ссадины, о чем сообщила в социальных сетях.

Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по окончании расследования — о его результатах.

Как писали Юга.ру, на трассе «Кавказ» в Краснодарском крае произошло массовое ДТП, столкнулись семь автомобилей.