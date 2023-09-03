В Краснодаре девушка выпала из маршрутки и получила травмы. Возбудили уголовное дело

Краснодарский край

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  • Маршрутка © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Маршрутка © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за получения травм пассажиркой маршрутки в Краснодаре

Происшествие произошло 29 августа. Водитель маршрутки № 34, поехал, не дождавшись, пока она выйдет на остановке. Пассажирка выпала из маршрутки и получила ушибы и ссадины, о чем сообщила в социальных сетях. 

Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по окончании расследования — о его результатах.

Как писали Юга.ру, на трассе «Кавказ» в Краснодарском крае произошло массовое ДТП, столкнулись семь автомобилей.

Александр Бастрыкин Краснодар Общественный транспорт Следственный комитет Транспорт

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