В Краснодаре откроется выставка современного искусства «О море, Amore...»

В краснодарском арт-пространстве «Сити-холл» кинотеатра «Монитор Сити de Luxe» 10 сентября состоится открытие выставки современной живописи и декоративно-прикладного искусства «О море, Amore...»

В проекте приняли участие художники Натали Вовк, Дмитрий Кочанович, Александр Саидов, Алексей Кашанов, Алексей Апиш, Мисак Чолокян, Ольга Трапицына, Эдуард Чуркин, Виталий Зализецкий.

«Работы, как жемчужины, вызовут у зрителей добрые воспоминания и положительные эмоции», — уверены в пресс-службе сети кинотеатров «Монитор».

Вернисаж состоится 10 сентяря в 18:00. На открытии будут присутствовать авторы произведений. Выставка будет работать до 10 ноября по адресу улица Индустриальная, 2, ТРК «СИТИ ЦЕНТР», 3 этаж. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в художественном музее имени Коваленко открылась экспозиция «В штатном режиме», посвященная 50-летию запуска первой очереди краснодарского водохранилища — крупнейшего искусственного водоёма на Северном Кавказе. В экспозиции посетители смогут увидеть произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, демонстрирующие этапы создания и значение рукотворного моря.