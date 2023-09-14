В Краснодаре вновь пройдет фестиваль современного искусства и дизайна

Запланированы выставка-продажа картин художников и арт-объектов, фотоэкспозиция, ярмарка локальных брендов. Также в программе психологические игры, лекции, мастер-классы. И всё это под музыкальное сопровождение от диджеев. Перекусить и выпить можно будет на фудкорте.

Кроме того, будет организован буккроссинг. Любой желающий сможет обменять свои уже прочитанные книги на книги других участников. Условия участия в свопе: книги должны быть в хорошем состоянии, не старые; забрать можно столько изданий, сколько принесли.

Начало в 12:00. Вход свободный. BoxPark находится по адресу улица Тургенева, 39.

Как писали Юга.ру, в Майкопском районе на Даховской поляне у хребта Уна-Коз 16 и 17 сентября состоится фестиваль адыгейского сыра. На празднике гости смогут поучаствовать в приготовлении и дегустации адыгейского сыра, а также десятков других национальных блюд.