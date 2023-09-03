В Краснодаре открылась выставка «В штатном режиме» о местном водохранилище

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В художественном музее имени Коваленко 2 сентября открылась выставка «В штатном режиме», посвященная 50-летию запуска первой очереди краснодарского водохранилища — крупнейшего искусственного водоёма на Северном Кавказе

В экспозиции посетители смогут увидеть произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, демонстрирующие этапы создания и значение рукотворного моря.

Возводить уникальное сооружение начали в 1968 году. Художники, современники событий, фиксировали моменты, стараясь запечатлеть образ кубанской стройки века, создавали целые серии работ в технике оригинальной и печатной графики.

Выставка будет работать до 24 сентября по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов 50-100 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре к посещению доступна выставка современного искусства «Кто я? Где? Когда?». Будет коллективная экспозиция работ, посвящённая поиску точки своего приложения в современном мире.

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