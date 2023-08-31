В Краснодаре ночью насмерть сбили девушку
В Краснодаре водитель иномарки наехал на девушку на улице им. 40-летия Победы
В УМВД России по Краснодару рассказали, что 30 августа водитель автомобиля Daewoo Nexia ехал по улице им. 40-летия Победы в сторону Российской. На нерегулируемом пешеходном переходе он наехал на 21-летнюю девушку. Она погибла на месте.
Полиция возбудила уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть человека.
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