В Краснодаре ночью насмерть сбили девушку

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре водитель иномарки наехал на девушку на улице им. 40-летия Победы

В УМВД России по Краснодару рассказали, что 30 августа водитель автомобиля Daewoo Nexia ехал по улице им. 40-летия Победы в сторону Российской. На нерегулируемом пешеходном переходе он наехал на 21-летнюю девушку. Она погибла на месте.

Полиция возбудила уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть человека.

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В Краснодаре ночью насмерть сбили девушку
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