В Краснодаре ночью насмерть сбили девушку

В УМВД России по Краснодару рассказали, что 30 августа водитель автомобиля Daewoo Nexia ехал по улице им. 40-летия Победы в сторону Российской. На нерегулируемом пешеходном переходе он наехал на 21-летнюю девушку. Она погибла на месте.



Полиция возбудила уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть человека.