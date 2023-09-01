В Краснодарском крае отремонтировали и реконструировали три моста

Краснодарский край

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  • © Фото Yufereff, wikimedia.org
    © Фото Yufereff, wikimedia.org

На Кубани завершили работы на трех мостовых сооружениях по проекту «Безопасные качественные дороги»

Минтранспорта Краснодарского края 31 августа сообщило, что в регионе отремонтировали и реконструировали три моста.

В Горячем Ключе закрыли мост через реку Псекупс:

В Славянском районе наподъезде к станице Анастасиевской завершили капитальный ремонт моста через канал.

Там выполнили следующие работы:

  • установили новые опоры, выполненные из монолитного железобетона на свайном основании;
  • отремонтировали 40 плит на стройплощадке, 20 плит заменили на новые.

Выполнен капремонт моста через ручей на автодороге «село Юровка — станица Раевская — город Новороссийск».

На объекте завершили:

  • устройство опор моста на свайном основании;
  • монтаж новых балок четырех пролетных строений;
  • устройство асфальтобетонного покрытия на проезжей части моста и тротуарах;
  • установку металлического барьерного и перильного ограждений;
  • работы по установке мачт освещения;
  • укрепление откосов бетоном.

Также закончены работы по реконструкции на мосту через канал Неволька на автодороге «Подъезд к поселку Прохладный» в Лабинском районе. Там установили новые опоры с плитным фундаментом и пять балок пролетного строения.

Как сообщали ранее Юга.ру, между Анапой и Темрюком начали строить мост через Старую Кубань.

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