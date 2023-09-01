В Краснодарском крае отремонтировали и реконструировали три моста
На Кубани завершили работы на трех мостовых сооружениях по проекту «Безопасные качественные дороги»
Минтранспорта Краснодарского края 31 августа сообщило, что в регионе отремонтировали и реконструировали три моста.
В Горячем Ключе закрыли мост через реку Псекупс:
В Славянском районе наподъезде к станице Анастасиевской завершили капитальный ремонт моста через канал.
Там выполнили следующие работы:
- установили новые опоры, выполненные из монолитного железобетона на свайном основании;
- отремонтировали 40 плит на стройплощадке, 20 плит заменили на новые.
Выполнен капремонт моста через ручей на автодороге «село Юровка — станица Раевская — город Новороссийск».
На объекте завершили:
- устройство опор моста на свайном основании;
- монтаж новых балок четырех пролетных строений;
- устройство асфальтобетонного покрытия на проезжей части моста и тротуарах;
- установку металлического барьерного и перильного ограждений;
- работы по установке мачт освещения;
- укрепление откосов бетоном.
Также закончены работы по реконструкции на мосту через канал Неволька на автодороге «Подъезд к поселку Прохладный» в Лабинском районе. Там установили новые опоры с плитным фундаментом и пять балок пролетного строения.
Как сообщали ранее Юга.ру, между Анапой и Темрюком начали строить мост через Старую Кубань.