В Краснодарском крае отремонтировали и реконструировали три моста

На Кубани завершили работы на трех мостовых сооружениях по проекту «Безопасные качественные дороги»

Минтранспорта Краснодарского края 31 августа сообщило , что в регионе отремонтировали и реконструировали три моста.

В Славянском районе наподъезде к станице Анастасиевской завершили капитальный ремонт моста через канал.



Там выполнили следующие работы:

установили новые опоры, выполненные из монолитного железобетона на свайном основании;

отремонтировали 40 плит на стройплощадке, 20 плит заменили на новые.

Выполнен капремонт моста через ручей на автодороге «село Юровка — станица Раевская — город Новороссийск».



На объекте завершили:

устройство опор моста на свайном основании;

монтаж новых балок четырех пролетных строений;

устройство асфальтобетонного покрытия на проезжей части моста и тротуарах;

установку металлического барьерного и перильного ограждений;

работы по установке мачт освещения;

укрепление откосов бетоном.

Также закончены работы по реконструкции на мосту через канал Неволька на автодороге «Подъезд к поселку Прохладный» в Лабинском районе. Там установили новые опоры с плитным фундаментом и пять балок пролетного строения.



Как сообщали ранее Юга.ру, между Анапой и Темрюком начали строить мост через Старую Кубань.