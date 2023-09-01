В Краснодаре пройдет выставка современного искусства «Кто я? Где? Когда?»

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 2 сентября откроется выставка современного искусства «Кто я? Где? Когда?»

Будет коллективная экспозиция выпускных работ, посвящённая поиску точки своего приложения в современном мире. В программе: фуршет, обсуждение работ с их авторами, перформанс, лекции, показ документального фильма.

Так, в 18:00 стартует встреча «РПП. Моя жизнь не станет прежней». Участники узнают, что такое расстройства пищевого поведения, какие есть виды, что влияет на развитие пищевых расстройств и путях выхода из РПП.

В 20:00 состоится показ и обсуждение ленты «Ай Вейвей: никогда не извиняйся». Ай Вэйвэй — самый известный китайский современный художник, так называемый пекинский Энди Уорхол, создавший себе имя и репутацию не только выставками, но и открытым противодействием китайским властям.

Экспозиция будет работать до 9 сентября. Купить билет можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале открылась персональная экспозиция Дмитрия Сеника «Фотосинтез». Посетители увидят более 30 цветных работ в необычном стиле.