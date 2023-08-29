В нескольких районах Сочи ограничат подачу воды из-за ремонта на водоводе

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

На сутки в нескольких районах Сочи отключат воду, чтобы отремонтировать трубы

Специалисты сочинского водоканала проведут крупные восстановительные работы на магистральном водоводе в Вардане. В 10:00 местные насосные станции остановят. Подачу воды планируют возобновить утром 30 августа.

«В ходе еженедельного мониторинга обнаружили серьезные повреждения на коммуникации, пролегающей в районе улицы Фруктовая. Ситуация расценивается, как предаварийная и требует оперативного вмешательства, так как трубопровод является неотъемлемой частью сложной системы по обеспечению чистой питьевой водой обширных территорий Лазаревского района», — рассказали в «Водоканале». 

Перебои с водой будут в Вардане, Лоо, Уч-Дере, Дагомысе, Волковке, Горном воздухе, Нижней Хобзе и Сергей-Поле. Жителям обещают привезти питьевую воду.

Ранее Юга.ру рассказывали, что жители домов в Хостинском районе Сочи пожаловались на проблемы с подачей воды. Управляющая компания заявила, что это вина «Водоканала».

Также с проблемой подачи воды столкнулись жители поселка Ольгинка. Чтобы привлечь внимание к ситуации, они перекрыли федеральную трассу. 

Водоснабжение Сочи

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