РЖД запустит новые туристические поезда в Краснодарский край

Новые туристические поезда в Краснодарский край будут ходить из Москвы, Тюмени и Ростова-на-Дону

РЖД запустит новые туристические поезда. С 15 сентября появится эномаршрут «Москва — Тамань — Новороссийск», а с 2024 года «Жемчужина Кавказа».

В эногастрономическом туре из Москвы отдыхающие увидят винные кластеры, побывают на экскурсиях и продегустируют вино. Для туристов откроют двери центр энологии «Шато Тамань», «Фанагория» и «Шато де Талю», агротуристический комплекс Chateau Pinot, Центр винного туризма Абрау-Дюрсо и даже улиточная ферма.

Первый состав отправится от Казанского вокзала в Москве 15 сентября и прибудет обратно 19 сентября. Стоимость такого тура составляет 64,5 тыс. рублей.

С 2024 года в маршрут «Жемчужина кавказа» включат Тюмень. Туристический поезд запустили еще в мае 2023 года из Москвы. Новый маршрут находится еще в разработке. На сайте РЖД сказано, что первое отправление планируется на 27 апреля.

Также скоро в продаже появятся билеты на поезда в горы. Туристов отвезут на Розу Хутор показаться на лыжах. «Лыжная стрела» будет курсировать из Ростова-на-Дону. Даты отправления пока находятся в разработке. Цена билетов тоже неизвестна. Уточняется, что ски-пассы не будут входить в стоимость тура.

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