В Краснодаре Константин Райкин покажет моноспектакль «... ай да сукин сын!»

Краснодарский край

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  • Центральный концертный зал Кубанского казачьего хора © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Центральный концертный зал Кубанского казачьего хора © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Центральном концертном зале Краснодаре 6 октября состоится поэтический моноспектакль «... ай да сукин сын!»

В исполнении Константина Райкина свежо и по-новому зазвучат стихи двух близких по духу и направлению поэтов — Давида Самойлова и Александра Пушкина. Спектакль «... ай да сукин сын!» — эмоциональный монолог о самом важном, о том, что его волнует сегодня.

Константин Райкин — народный артист России, художественный руководитель театра «Сатирикон», лауреат многих престижных наград и профессиональных премий.

Начало в 19:00. Стоимость билетов 1500-5000 рублей, купить можно по ссылке. Центральный концертный зал находится по адресу улица Красная, 5.

Как писали Юга.ру, в краснодарском Театре защитника Отечества 29-30 сентября состоится премьера драматического спектакля с элементами мистики «Потомок». В основе лежит пьеса Владимира Жеребцова.

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В Краснодаре Константин Райкин покажет моноспектакль «... ай да сукин сын!»
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