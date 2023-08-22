В Краснодаре Константин Райкин покажет моноспектакль «... ай да сукин сын!»

В исполнении Константина Райкина свежо и по-новому зазвучат стихи двух близких по духу и направлению поэтов — Давида Самойлова и Александра Пушкина. Спектакль «... ай да сукин сын!» — эмоциональный монолог о самом важном, о том, что его волнует сегодня.

Константин Райкин — народный артист России, художественный руководитель театра «Сатирикон», лауреат многих престижных наград и профессиональных премий.

Начало в 19:00. Стоимость билетов 1500-5000 рублей, купить можно по ссылке. Центральный концертный зал находится по адресу улица Красная, 5.

Как писали Юга.ру, в краснодарском Театре защитника Отечества 29-30 сентября состоится премьера драматического спектакля с элементами мистики «Потомок». В основе лежит пьеса Владимира Жеребцова.