В краснодарском Театре защитника Отечества состоится премьера мистического спектакля «Потомок»

В основе лежит пьеса Владимира Жеребцова. Постановку осуществила режиссерка Сюзанна Акопджанян.

В центре сюжета оказывается Дима, который при посещении музея переносится в 1942 год, в разгар наступления немецко-фашистских захватчиков. До этого он что-то читал, что-то слышал о Великой Отечественной войне, но слишком поверхностно, как о чём-то почти вымышленном. И вот теперь он сам должен почувствовать события прошлого.

Стоимость билетов 350 рублей, купить можно по ссылке. Театр защитника Отечества находится по адресу улица Красноармейская, 48.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском театре драмы в сентябре состоится премьера спектакля «Бесприданница». В основе лежит одноименная пьеса Александра Островского.