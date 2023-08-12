В краснодарском Театре защитника Отечества состоится премьера мистического спектакля «Потомок»

Краснодарский край

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  • Театр Защитника Отечества © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Театр Защитника Отечества © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В краснодарском Театре защитника Отечества 29-30 сентября состоится премьера драматического спектакля с элементами мистики «Потомок»

В основе лежит пьеса Владимира Жеребцова. Постановку осуществила режиссерка Сюзанна Акопджанян.

В центре сюжета оказывается Дима, который при посещении музея переносится в 1942 год, в разгар наступления немецко-фашистских захватчиков. До этого он что-то читал, что-то слышал о Великой Отечественной войне, но слишком поверхностно, как о чём-то почти вымышленном. И вот теперь он сам должен почувствовать события прошлого.

Стоимость билетов 350 рублей, купить можно по ссылке. Театр защитника Отечества находится по адресу улица Красноармейская, 48.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском театре драмы в сентябре состоится премьера спектакля «Бесприданница». В основе лежит одноименная пьеса Александра Островского.

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В краснодарском Театре защитника Отечества состоится премьера мистического спектакля «Потомок»
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