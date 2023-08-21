У «Ласточек» из Сочи в Гагру изменится расписание

С 1 сентября «Ласточки» будут курсировать из Сочи в Гагры два раза в день. Кроме того, они будут заходить в аэропорт. В обратном направлении одна «Ласточка» будет ездить по длинному маршруту до станции Сочи, а вторая — только до аэропорта.

Отправиться в Гагры из Сочи можно в 8:50 и 17:42. Прибывают составы в 13:06 и 21:30. В обратном направлении поезда курсируют в 13:26 и 21:40. Дневной рейс будет прибывать в Сочи в 17:24, а вечерний укороченный в 00:40.

Как писали Юга.ру, ежедневную «Ласточку» из Сочи в Гагру запустили в июне. Таможенный контроль пассажиров проходит на станциях Веселое в РФ и Цандрипш в Абхазии.