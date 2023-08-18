В Анапе заработали светофоры на трассе между Сукко и Утришом. Неделю там скапливались пробки

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Около недели в Анапе не работали несколько светофоров. Это привело к большим пробкам

Анапчане пожаловались, что из-за неработающих светофоров на трассе между Сукко и Большим Утришом образовались многокилометровые пробки. Как рассказала редакции Юга.ру местная жительница Наталья, светофоры не работали около недели.

«Водители часами стоят в пробке, кто опаздывает на работу, кто в больницу, кто на вокзал и никому нет дела! Доведенных до отчаяния водителей провоцируют нарушать правила, а это подвергает опасности пешеходов и ведет к авариям», — сказала Наталья.

По словам женщины, трасса оживленная, а на пешеходном переходе всегда многолюдно. Вот такими кадрами она поделилась:

В пресс-службе мэрии Анапы подтвердили, что светофоры не работали. Это произошло из-за поломки питающего устройства. Время их отключения затянулось, так как специалисты сначала выясняли причину, а затем ждали детали. С полудня 15 августа они снова работают в штатном режиме.

Другая местная жительница — Анна, рассказала, что светофор сейчас действительно работает. По её словам, проблема с пробками решилась. 

Ранее Юга.ру писали, что в Анапе произошли сразу два пожара. На тушение одного из них направляли пожарный поезд из Крымска.

Анапа Пробки

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