В Анапе заработали светофоры на трассе между Сукко и Утришом. Неделю там скапливались пробки

Около недели в Анапе не работали несколько светофоров. Это привело к большим пробкам

Анапчане пожаловались, что из-за неработающих светофоров на трассе между Сукко и Большим Утришом образовались многокилометровые пробки. Как рассказала редакции Юга.ру местная жительница Наталья, светофоры не работали около недели.

«Водители часами стоят в пробке, кто опаздывает на работу, кто в больницу, кто на вокзал и никому нет дела! Доведенных до отчаяния водителей провоцируют нарушать правила, а это подвергает опасности пешеходов и ведет к авариям», — сказала Наталья.

По словам женщины, трасса оживленная, а на пешеходном переходе всегда многолюдно. Вот такими кадрами она поделилась: