В Анапе заработали светофоры на трассе между Сукко и Утришом. Неделю там скапливались пробки
Около недели в Анапе не работали несколько светофоров. Это привело к большим пробкам
Анапчане пожаловались, что из-за неработающих светофоров на трассе между Сукко и Большим Утришом образовались многокилометровые пробки. Как рассказала редакции Юга.ру местная жительница Наталья, светофоры не работали около недели.
«Водители часами стоят в пробке, кто опаздывает на работу, кто в больницу, кто на вокзал и никому нет дела! Доведенных до отчаяния водителей провоцируют нарушать правила, а это подвергает опасности пешеходов и ведет к авариям», — сказала Наталья.
По словам женщины, трасса оживленная, а на пешеходном переходе всегда многолюдно. Вот такими кадрами она поделилась:
В пресс-службе мэрии Анапы подтвердили, что светофоры не работали. Это произошло из-за поломки питающего устройства. Время их отключения затянулось, так как специалисты сначала выясняли причину, а затем ждали детали. С полудня 15 августа они снова работают в штатном режиме.
Другая местная жительница — Анна, рассказала, что светофор сейчас действительно работает. По её словам, проблема с пробками решилась.
Ранее Юга.ру писали, что в Анапе произошли сразу два пожара. На тушение одного из них направляли пожарный поезд из Крымска.