В Краснодаре анонсировали строительство «событийной площадки» на улице Обрывной

На улице Обрывной в Краснодаре планируют построить туристический кластер площадью 10 гектаров

Мэр Краснодара Евгений Наумов 15 августа сообщил в своем телеграм-канале о возведении событийной площадки на улице Обрывной. По его словам, сейчас решается вопрос финансирования.

«Помимо этого, планируем привести в порядок природную среду, построить набережные, экотропы. И около 10 гектар почти пустой территории превратятся в туристический кластер», — рассказал Наумов.

В мае 2020 года глава Краснодара Евгений Первышов предложил создать на территории бывшего авторынка в районе улиц Воронежской и Обрывной площадку для городских фестивалей. Позже локацию назвали «городским Центром событий». Юга.ру писали об этом здесь.