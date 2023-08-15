В Краснодаре анонсировали строительство «событийной площадки» на улице Обрывной

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/1627
    © Скриншот из телеграм-канала Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/1627

На улице Обрывной в Краснодаре планируют построить туристический кластер площадью 10 гектаров

Мэр Краснодара Евгений Наумов 15 августа сообщил в своем телеграм-канале о возведении событийной площадки на улице Обрывной. По его словам, сейчас решается вопрос финансирования. 

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«Помимо этого, планируем привести в порядок природную среду, построить набережные, экотропы. И около 10 гектар почти пустой территории превратятся в туристический кластер», — рассказал Наумов.

В мае 2020 года глава Краснодара Евгений Первышов предложил создать на территории бывшего авторынка в районе улиц Воронежской и Обрывной площадку для городских фестивалей. Позже локацию назвали «городским Центром событий». Юга.ру писали об этом здесь.

Напоминим, что в Комсомольском микрорайоне Краснодара сейчас возводят инклюзивную площадку. Завершить строительство планируют к концу сентября 2023 года.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре на улице Сормовской появится гульвар. Узнать, что это такое можно здесь

Благоустройство Евгений Наумов Краснодар Строительство

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