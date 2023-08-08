«Рейдерский захват». В Новороссийске общественники обеспокоены ситуацией на острове Суджук
Житель Новороссийска показал запись, на которой видно, что на острове Суджук установлены теневые навесы и расставлены шезлонги
Всё говорит о том, что место планируют использовать для отдыха. Общественник Сергей Стряпухин назвал происходящее на острове Суджук «рейдерским захватом» и рассказал о бездействии природоохранной прокуратуры.
По его словам, элементы благоустройства находятся на острове больше месяца. 25 июня 2023 года он направил обращение в природоохранную прокуратуру. Положенные 30 дней на рассмотрение письма прошли, но Стряпухин так и не получил на него ответ. Работы на острове продолжаются.
В 2022 году курортное строительство на острове Суджук уже начиналось. Но Октябрьский районный суд запретил администрации Новороссийска предоставлять этот земельный участок. Тем не менее в 2023 году на острове снова разместили элементы благоустройства. Это подтверждает пресс-служба управления туризма и сельского хозяйства.
«Администрацией муниципального образования город Новороссийск разрешения на строительство на территории острова Суджук не выдавались и не заключались договоры, дающие право на размещение каких-либо объектов», — заявили в ведомстве.
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Управление туризма и сельского хозяйства направило письма в адрес Кубанского бассейнового водного управления, Новороссийского ГОСП ГУ ФССП по Краснодарскому краю, Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры и ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю» Новороссийский инспекторский участок о фактах размещения элементов благоустройства для решения вопроса.
В настоящее время ищут людей, которые привезли на остров Суджук строительные материалы.
Как писали Юга.ру, с 2024 года в Новороссийске с туристов будут взимать курортный сбор. Предварительно, сумма составит 30 рублей в день с человека.