«Рейдерский захват». В Новороссийске общественники обеспокоены ситуацией на острове Суджук

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Наша Газета Новороссийск»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Наша Газета Новороссийск»

Житель Новороссийска показал запись, на которой видно, что на острове Суджук установлены теневые навесы и расставлены шезлонги

Всё говорит о том, что место планируют использовать для отдыха. Общественник Сергей Стряпухин назвал происходящее на острове Суджук «рейдерским захватом» и рассказал о бездействии природоохранной прокуратуры.

По его словам, элементы благоустройства находятся на острове больше месяца. 25 июня 2023 года он направил обращение в природоохранную прокуратуру. Положенные 30 дней на рассмотрение письма прошли, но Стряпухин так и не получил на него ответ. Работы на острове продолжаются.

В 2022 году курортное строительство на острове Суджук уже начиналось. Но Октябрьский районный суд запретил администрации Новороссийска предоставлять этот земельный участок. Тем не менее в 2023 году на острове снова разместили элементы благоустройства. Это подтверждает пресс-служба управления туризма и сельского хозяйства.

«Администрацией муниципального образования город Новороссийск разрешения на строительство на территории острова Суджук не выдавались и не заключались договоры, дающие право на размещение каких-либо объектов», — заявили в ведомстве.

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Управление туризма и сельского хозяйства направило письма в адрес Кубанского бассейнового водного управления, Новороссийского ГОСП ГУ ФССП по Краснодарскому краю, Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры и ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю» Новороссийский инспекторский участок о фактах размещения элементов благоустройства для решения вопроса.

В настоящее время ищут людей, которые привезли на остров Суджук строительные материалы.

Как писали Юга.ру, с 2024 года в Новороссийске с туристов будут взимать курортный сбор. Предварительно, сумма составит 30 рублей в день с человека. 

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