«Рейдерский захват». В Новороссийске общественники обеспокоены ситуацией на острове Суджук

Житель Новороссийска показал запись, на которой видно, что на острове Суджук установлены теневые навесы и расставлены шезлонги

Всё говорит о том, что место планируют использовать для отдыха. Общественник Сергей Стряпухин назвал происходящее на острове Суджук «рейдерским захватом» и рассказал о бездействии природоохранной прокуратуры.

По его словам, элементы благоустройства находятся на острове больше месяца. 25 июня 2023 года он направил обращение в природоохранную прокуратуру. Положенные 30 дней на рассмотрение письма прошли, но Стряпухин так и не получил на него ответ. Работы на острове продолжаются.

В 2022 году курортное строительство на острове Суджук уже начиналось. Но Октябрьский районный суд запретил администрации Новороссийска предоставлять этот земельный участок. Тем не менее в 2023 году на острове снова разместили элементы благоустройства. Это подтверждает пресс-служба управления туризма и сельского хозяйства.

«Администрацией муниципального образования город Новороссийск разрешения на строительство на территории острова Суджук не выдавались и не заключались договоры, дающие право на размещение каких-либо объектов», — заявили в ведомстве.