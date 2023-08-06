На улице Садовой в Краснодаре ограничат движение транспорта
На участке улицы Садовой в центре Краснодара временно ограничат движение транспорта
Это необходимо для реконструкции канализации. С 15 августа по 15 сентября автомобилисты не смогут проехать по Садовой на отрезке от дома № 216 до дома № 220. Объехать этот отрезок можно по прилегающим улицам.
За месяц специалисты заменят около 170 метров самотечного коллектора с увеличением его диаметра до 1200 мм. На участке проведения работ установят ограждение и дорожные знаки. После завершения реконструкции проезжая часть будет восстановлена.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в районе Кооперативного рынка временно изменится схема движения трамваев.
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