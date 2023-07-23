В Майкопе в результате ДТП погиб девятилетний мальчик

Адыгея

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Водитель внедорожника потерял управление и сбил девятилетнего мальчика

22 июля в Майкопе произошло смертельное ДТП. В результате погиб мальчик 2014 года рождения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. 

В смертельном ДТП в Славянском районе погибли дети:

По его словам, водитель внедорожника двигался по улице Спортивной от улицы Гагарина, но потерял управление и съехал со склона к набережной городского парка.

Кумпилов рассказал, что травмы различной степени тяжести получили еще несколько человек. 

Также мэр Майкопа Геннадий Митрофанов сообщил, что на месте ДТП работают все профильные ведомства. Причины и детали аварии выясняются. 

По данным СМИ, внедорожник принадлежит городскому судье Майкопа. В полиции эту информацию не подтвердили.

Обновление: Полиция Адыгеи рассказала подробности смертельного ДТП. По данным ведомства, на пересечении улиц Спортивная и Гагарина внедорожник столкнулся с легковым автомобилем. После удара водитель продолжил движение, пробив бордюр около парковой зоны и наехал на погибшего мальчика. После автомобиль въехал в дерево и опрокинулся.

В больницу с травмами доставили водителя и пассажиров внедорожника: двух взрослых, двух девочек — семи и двенадцати лет, и двух мальчиков — восьми и десяти лет.

Как сообщали ранее Юга.ру, на платном участке трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае произошло ДТП с большегрузами. Один из водителей погиб.

Аварии ДТП Майкоп Происшествия смерть

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В Майкопе в результате ДТП погиб девятилетний мальчик

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