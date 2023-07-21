В смертельном ДТП в Славянском районе погибли дети. На трассе длинная пробка

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГУ МВД Краснодарского края
    © Фото пресс-службы ГУ МВД Краснодарского края

В Славянском районе произошло смертельное ДТП. Образовалась многокилометровая пробка

Днем 21 июля на 101 км трассы Славянск-на-Кубани — Темрюк произошло ДТП. По предварительным данным, водитель легковушки Volkswagen выехал через сплошную линию на встречную обочину, наехал на дорожное ограждение и столкнулся с грузовиком Howo. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Краснодарского края.

В результате аварии погибли четыре человека, двое из которых — дети 11 и 13 лет. Еще один 10-летний ребенок госпитализирован. По факту ДТП в полиции и прокуратуре начали проверку.

На трассе в районе ДТП образовалась многокилометровая пробка. Сервис «Яндекс.Карты» оценил её длину в восемь километров. Также пользователи сообщают еще о нескольких ДТП на дороге.

  • © Скриншот «Яндекс.Карты»
    © Скриншот «Яндекс.Карты»

Ранее Юга.ру писали, что из-за массового ДТП образовалась 15-километровая пробка в районе Горячего Ключа.

ДТП Пробки Славянский район смерть

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