В смертельном ДТП в Славянском районе погибли дети. На трассе длинная пробка

Днем 21 июля на 101 км трассы Славянск-на-Кубани — Темрюк произошло ДТП. По предварительным данным, водитель легковушки Volkswagen выехал через сплошную линию на встречную обочину, наехал на дорожное ограждение и столкнулся с грузовиком Howo. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Краснодарского края.

В результате аварии погибли четыре человека, двое из которых — дети 11 и 13 лет. Еще один 10-летний ребенок госпитализирован. По факту ДТП в полиции и прокуратуре начали проверку.