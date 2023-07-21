В смертельном ДТП в Славянском районе погибли дети. На трассе длинная пробка
В Славянском районе произошло смертельное ДТП. Образовалась многокилометровая пробка
Днем 21 июля на 101 км трассы Славянск-на-Кубани — Темрюк произошло ДТП. По предварительным данным, водитель легковушки Volkswagen выехал через сплошную линию на встречную обочину, наехал на дорожное ограждение и столкнулся с грузовиком Howo. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Краснодарского края.
В результате аварии погибли четыре человека, двое из которых — дети 11 и 13 лет. Еще один 10-летний ребенок госпитализирован. По факту ДТП в полиции и прокуратуре начали проверку.
На трассе в районе ДТП образовалась многокилометровая пробка. Сервис «Яндекс.Карты» оценил её длину в восемь километров. Также пользователи сообщают еще о нескольких ДТП на дороге.
Ранее Юга.ру писали, что из-за массового ДТП образовалась 15-километровая пробка в районе Горячего Ключа.