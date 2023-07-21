В Краснодарском крае на выходных температура поднимется до 35 °С

На выходных в Краснодарском крае ожидается переменная облачность. В субботу преимущественно без осадков, в воскресенье местами в крае возможен кратковременный дождь с грозой, сообщает ЦГМС региона. Ветер западной четверти с порывами 12-14 м/с.

В субботу температура воздуха ночью 15-20 °С, в предгорьях 11-16 °С. На Азовском побережье ночью 18-23 °С, днем 28-33 °С. Температура на Черноморском побережье ночью 17-22°С, днем 27-32°С.



По данным синоптиков, в Краснодаре 22 июля осадков не ожидается. Ветер западной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 °С, а днем 30-32 °С.



23 июля на Азовском побережье температура воздуха днем поднимется до 35 °С, на Черноморском — до 32 °С.