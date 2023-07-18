Отдых в Краснодарском крае подорожал на 20% — Росстат

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Росстате назвали рекреационные услуги, которые больше всего подорожали в Краснодарском крае

По данным Краснодарростата, за первые шесть месяцев 2023 года отдых в регионе подорожал на 20%. Если сравнивать июнь и май, то цены выросли на 8%.

Больше всего за полгода подорожали санаторно-оздоровительные услуги. Рост цен составил 160% по отношению к декабрю 2022 года. По отношению к маю 2023 стоимость пребывания в доме отдыха выросла на 32,5%, в пансионате — на 19,4%.

Отдых в Сочи подорожал на 30% еще в мае:

Стоимость стоимость авиабилетов эконом-класса подорожала на 80%. Проезд в поездах дальнего следования вырос на 30%. Также стало дороже жить в гостиницах. Пребывание в отелях категории 1-2 звезды стало дороже на 13-15%. Стоимость аренды хостела повысилась всего на 2,4%. 

Ранее Юга.ру писали, что в отелях Сочи, Геленджика и Анапы почти не осталось свободных номеров. На август свободные места еще есть, а вот в июле забронировать номер получится вряд ли.

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