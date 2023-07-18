Отдых в Краснодарском крае подорожал на 20% — Росстат

В Росстате назвали рекреационные услуги, которые больше всего подорожали в Краснодарском крае

По данным Краснодарростата, за первые шесть месяцев 2023 года отдых в регионе подорожал на 20%. Если сравнивать июнь и май, то цены выросли на 8%.

Больше всего за полгода подорожали санаторно-оздоровительные услуги. Рост цен составил 160% по отношению к декабрю 2022 года. По отношению к маю 2023 стоимость пребывания в доме отдыха выросла на 32,5%, в пансионате — на 19,4%.