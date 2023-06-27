В Краснодарском крае задержали мотоциклиста, который сбил подростка и уехал

В Усть-Лабинске на 14 суток арестовали мужчину, сбившего на мотоцикле подростка

В Усть-Лабинске задержали мотоциклиста, который сбил подростка и скрылся с места ДТП. Им оказался 59-летний местный житель. В момент аварии мужчина был трезвый. Его мотоцикл изъяли и поместили на спецстоянку.

За оставление места ДТП суд назначил мужчине 14 суток ареста. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Юга.ру писали, что подростка сбили вечером 25 июня в парке Усть-Лабинска. Мальчика госпитализировали.