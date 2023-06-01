Жители юга России стали чаще покупать недвижимость за наличные — Сбер

Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Аналитики Домклик отмечают, что в Сбере растёт число сделок с недвижимостью, которую клиенты покупают за собственные средства, не оформляя ипотеку

В апреле количество неипотечных сделок на Домклик в целом по РФ на 4,5% превысило мартовские показатели. А по сравнению с апрелем прошлого года количество таких сделок выросло на 29%.

В апреле 2023 года объём сделок без использования кредитных средств, по данным Домклик, составил 19% от всех сделок в Сбере. Наибольшей популярностью такие сделки пользовались в Москве (25%), Московской области (11%), Санкт-Петербурге (10%), Краснодарском крае (5%) и Свердловской области (4%).

Лариса Безделева

Лариса Безделева

заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка

«Всё чаще в Сбер обращаются даже в ситуации, когда ипотечные средства не требуются, но нужно комфортно, быстро и надёжно купить или продать недвижимость. Среди регионов-лидеров здесь традиционно Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край. При этом, высокую динамику роста востребованности показывают Дагестан, Калмыкия и Карачаево-Черкесия», — отмечает заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Николаевна Безделева.

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Новый сервис Домклик «Регистрация и расчёты», запущенный в апреле этого года, позволяет сделать сделки с землёй и жильём без использования заёмных средств ещё проще. Он объединяет в себе услуги «Электронная регистрация» и «Безопасные расчёты», помогая участникам сделки зарегистрировать недвижимость в Росреестре и безопасно провести расчёты.

К тому же сервис в 2,5-3 раза сокращает издержки клиентов при купле-продаже недвижимости за счет снижения комиссии за услуги. Пакет документов формируется автоматически — клиенту необходимо только проверить свои данные и отправить документы на регистрацию. Расчёты производятся через специальный счёт в Сбере, что гарантирует их безопасность для всех участников сделки.

Как писали Юга.ру, строительство элитного ЖК «Патрики» в Краснодаре профинансирует Сбер.

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