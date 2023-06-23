В Краснодаре 16-летняя девушка погибла в ДТП

Краснодарский край

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  • © фото УМВД по Краснодару https://t.me/mvd23krasnodar/1749
    © фото УМВД по Краснодару https://t.me/mvd23krasnodar/1749

В ночь на 23 июня в Краснодаре произошло ДТП, девушка погибла

22 июня в 23:26 на повороте в поселок Краснолит 19-летний водитель на иномарке врезался в дерево. После столкновения машина загорелась, сообщили в полиции Краснодара.

В результате ДТП на месте аварии от полученных травм скончалась 16-летняя пассажирка. Водителя госпитализировали в тяжёлом состоянии.

В УМВД уточнили, что у молодого человека нет прав на управление автомобилем, водительское удостоверение он не получал. Автомобиль, как оказалось, принадлежит бабушке виновника ДТП.

Обновлено в 13:15. В полиции сообщили, что 19-летнего водителя спасти не удалось.

Как ранее писали Юга.ру, в Дагестане произошло массовое ДТП с грузовиком, автобусом и легковушкой. Погибли 8 человек.

Автомобили ДТП Краснодар Транспорт

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