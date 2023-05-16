В Краснодаре произошло массовое ДТП
Вечером 15 мая на Северных мостах столкнулись пять иномарок
Столкновение случилось около 19:20. Как рассказали в пресс-службе УМВД Краснодара, водитель Mercedes ехал со стороны улицы Ялтинской в сторону Школьной. Он не выдержал безопасное расстояние с попутно двигающимся Ford и врезался в него.
От удара Ford влетел в автомобиль Infiniti, после чего Mercedes изменил траекторию движения и столкнулся с Hyundai. От удара последний врезался в автомобиль Honda.
В ДТП никто не пострадал. Водителю Mercedes вынесли постановление по ч.1 ст. 12.15 КОАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).
Как писали Юга.ру, 12 мая в Краснодаре на Садовом мосту дважды останавливали трамвайное движение из-за ДТП.