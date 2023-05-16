В Краснодаре произошло массовое ДТП

Столкновение случилось около 19:20. Как рассказали в пресс-службе УМВД Краснодара, водитель Mercedes ехал со стороны улицы Ялтинской в сторону Школьной. Он не выдержал безопасное расстояние с попутно двигающимся Ford и врезался в него.

От удара Ford влетел в автомобиль Infiniti, после чего Mercedes изменил траекторию движения и столкнулся с Hyundai. От удара последний врезался в автомобиль Honda.