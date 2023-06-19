Анапу, Новороссийск и Абрау-Дюрсо накрыли ливни

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Черноморское побережье обрушился сильный ливень. В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение

Днем 19 июня города Черноморского побережья накрыл сильный ливень. Непогода бушует в Анапе, Новороссийске и Абрау-Дюрсо. 

В соцсетях жители Абрау-Дюрсо пишут, что в селе затопило улицы, а в некоторых районах нет электричества.

Улицы превратились в реки и в Новороссийске:

Также пишут, что сильный дождь с грозой идет в Анапе. 

Отметим, в крае действует штормовое предупреждение. Синоптики краснодарского гидрометцентра сообщили, что на Кубани пройдут сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с.

Как писали Юга.ру, из-за сильных дождей в Сочи из берегов вышли реки Мзымта и Мацеста. Один из районов города сильно пострадал. Мэр курорта заявил, что на восстановление инфраструктуры потребуется больше миллиарда рублей. 

Абрау-Дюрсо Анапа Новороссийск Погода Штормовые предупреждения

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Анапу, Новороссийск и Абрау-Дюрсо накрыли ливни
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