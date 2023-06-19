Анапу, Новороссийск и Абрау-Дюрсо накрыли ливни
На Черноморское побережье обрушился сильный ливень. В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение
Днем 19 июня города Черноморского побережья накрыл сильный ливень. Непогода бушует в Анапе, Новороссийске и Абрау-Дюрсо.
В соцсетях жители Абрау-Дюрсо пишут, что в селе затопило улицы, а в некоторых районах нет электричества.
Улицы превратились в реки и в Новороссийске:
Также пишут, что сильный дождь с грозой идет в Анапе.
Отметим, в крае действует штормовое предупреждение. Синоптики краснодарского гидрометцентра сообщили, что на Кубани пройдут сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с.
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