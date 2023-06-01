Как и когда в Краснодарском крае узнать результаты ОГЭ? Публикуем даты и способы

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Seventyfour, freepik.com
    © Фото Seventyfour, freepik.com

Не все выпускники и их родители знают, где найти результаты экзаменов. Собрали основную информацию по ОГЭ в регионе

В Краснодарском крае выпускники 9 классов уже начали сдавать основные госэкзамены. Школьники написали ОГЭ по истории, физике, биологии, обществознанию, географии, химии и информатике. Рассказываем, где и когда посмотреть результаты.

Сколько будут проверять экзамены? 

На сайте краевого Минобра написано, что обработка и проверка работ занимает не более 10 календарных дней

Когда результаты поступят в школу?

После проверки результаты передают в государственную экзаменационную комиссию по проведению ГИА. Затем председатель комиссии рассмотрит результаты и решит, стоит их утвердить или аннулировать. Утверждение результатов проходит в течение одного рабочего дня. После этого результаты направят в муниципальные органы управления образованием для их передачи в школы.

Школы после получения результатов ознакомят выпускников и родителей с ними в течение одного рабочего дня со дня получения результатов. Отмечается, что результаты оглашают под подпись. 

Где можно ознакомиться с результатами?

Свои баллы школьники могут узнать в образовательном учреждении или на сайте Центра оценки качества образования Краснодарского края. Для этого нужны логин и пароль. 

Когда станут известны результаты?

  • История, физика, биология — до 3 июня комиссия будет обрабатывать работы. Утвердят результаты до 5 июня, объявят — до 7 июня;
  • Обществознание, информатика, география, химия — обработка результатов продлится до 9 июня. Утвердят результаты до 13 июня. Официально объявят баллы до 15 июня;
  • Иностранные языки (на сдачу отводится два дня) — результаты будут обрабатывать до 12-13 июня. Утвердят баллы 13-14 июня, а объявят официально — до 15-16 июня;
  • Русский язык — обработка продлится до 16 июня, утверждение — до 19 июня. Известны результаты станут до 21 июня;
  • Математика — обрабатывать результаты будут до 19 июня, утвердят — 20 июня. Официальный день объявления результатов — до 22 июня;
  • Литература, физика, география, информатика — завершат обработку до 24 июня, утвердят результаты до 26 июня и объявят их до 28 июня;
  • Обществознание, биология, химия — комиссия обработает результаты до 27 июня, утвердит их до 28 июня и официально сообщит о результатах до 30 июня.

Ранее Юга.ру писали, что последний звонок прозвенел в школах 23 мая. В Краснодарском крае выпускниками стали около около 23 тыс. одиннадцатиклассников и 70 тыс. девятиклассников.

Министерство образования и науки России Школа

Новости

В Краснодаре на выходных пройдёт благотворительный «Точка маркет»
В Краснодаре стартует сезон кинопоказов на свежем воздухе
Как и когда в Краснодарском крае узнать результаты ОГЭ? Публикуем даты и способы
Три студента из Адыгеи победили в конкурсе по благоустройству курорта Лагонаки
В Краснодаре вышли на линию новые троллейбусы с увеличенным запасом автономного хода
Сочи оказался на последнем месте в рейтинге по доступности жилья, у Краснодара 29 строчка — эксперты

Лента новостей

Танки под Горячим Ключом и автостопом по Союзу
Сегодня, 10:00
Танки под Горячим Ключом и автостопом по Союзу
Как московские хиппи открывали Абхазию, Крым и Краснодарский край в 1980‑х
В Краснодарском крае в первый день лета прогнозируют дожди и грозу
Сегодня, 08:55
В Краснодарском крае в первый день лета прогнозируют дожди и грозу
«Я никуда не уеду»
Вчера, 17:55
«Я никуда не уеду»
Диана Арбенина заявила, что остается в России. Представители артистки опровергли отмену концерта в Краснодаре

Реклама на сайте